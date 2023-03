VIDEO | Kaja Kallas: arutame koalitsiooniga ka saastamise ja prügistamise maksustamist

Tänasel koalitsioonikõneluste pressikonverentsil märgiti vahepeatusesse jõudnuna, et Eesti rahandus on veelgi suuremas augus, kui see enne arvati olevat: riiki puudutavad finantsprognoosid on aegamisi korrigeeritud allapoole.

„See auk, millest peame välja ronima, on sedavõrd suurem,“ sõnas peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) Delfile.

Kui suur hinnalipik tollel augul küljes ripub?

„Info on embargo all. Rahandusministeerium teeb viimaseid arvutusi,“ märkis Kallas ning lisas, et ministeerium peaks infoga avalikkuse ette tulema selle nädala jooksul.

Kuhu kärpekääridega esimese asjana peale lennatakse?

Kuigi koalitsioonikõnelustel on veel seis selles vallas lahtine, on üks justkui kindel: tulevased ministrid peavad hakkama oma valdkondades kokkuhoiukohti otsima.

„Tuleks mõelda suuremalt: kas kõiki asju, mida alates üheksakümnendatest aastatest on tehtud, peame tegema? Või saame midagi teha ümber?“ märkis Kallas. „See nõuab ühte-kahte kuud, et olla valmis riigieelarve aruteludeks.“

Näiteid ta hetkel tuua ei soovinud, kuna kokkulepeteni pole lihtsalt jõutud.

Laual on lisaks kärbetele ka ettepanekud maksude tõstmiseks. Millistest maksudest jutt?

„Suund peaks olema see, et kui tahame rohereforme läbi viia, siis kõik, mis puudutab saastamist, prügistamist - oleks loogiline, et see on maksustatud, et paneks inimest käitumist muutma. See on üks valdkond, mida kindlasti arutame,“ sõnas peaminister.

Juttu tuli ka ohtralt tähelepanu saanud artiklist Politicos, kus väideti, et Eesti on Ukrainat abistades teinud endale soodsaid tehinguid ning avalikkuse ees numbritega manipuleerinud.

Kallas viitas, et tegemist on infooperatsiooniga. „Need väited on ümber lükatud. Me ei ole kunagi süsteemiga manipuleerinud,“ sõnas Kallas.

Kuidas põhjendaks peaminister seda, et Eesti sellesse infooperatsiooni üldse kaasati?