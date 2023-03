Valgevene välisministeeriumi veebisaidil 28. märtsil avaldatud teates süüdistati Ameerika Ühendriike, Suurbritanniat ja Euroopa Liitu „otseses ja jultunud sekkumises iseseisva riigi siseasjadesse, mille eesmärk on geopoliitilise kursi kõrvalejuhtimine ja Valgevene sisepoliitilise korra muutmine“.

Avaldus tehti kolm päeva pärast seda, kui Vene president Vladimir Putin sõnas, et on Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenkaga tuumarelvade hoiustamise osas kokkuleppele jõudnud. Valgevene opositsiooniliikmed ja lääs väidavad, et valimistulemusi võltsiti, vahendab RFE/RL uudistekanal.