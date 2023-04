Hea haridus viib unistused täide

Märtsi lõpp tõi maaülikoolile väga hea uudise. Maailma üks mainekamaid ülikoolide edetabeleid koostavaid agentuure Quacquarelli Simonds (QS) asetas maaülikooli 37. kohale tema kahes peamises vastutusvaldkonnas – põllumajanduses ja metsanduses. See on koht, milleni ükski teine Eesti ülikool pole kunagi küündinud.

Mõistagi ei teki sellised tulemused edetabelitesse iseenesest. See koht väljendab kõrgetasemelist õppe- ja teadustööd, väga head rahvusvahelist akadeemilist mainet ning ohtralt koostöösidemeid. Maaülikool on järjepidevalt töötanud selle nimel, et muutuda üha paremaks, ning see töö on toonud tulemusi. Mullu saadud rahvusvaheline täisakrediteering on vaid üks tõestusi tehtud töö kvaliteedist. Üha suurenev välistudengite ja välisõppejõudude arv näitab, et ülikool on tõestanud oma kõrget taset.

Roheline mõtteviis

Maaülikool mõtleb roheliselt. Siin on keskkonnasäästlikkust rõhutavad õppekavad, lisaks metsa ja maa hoidmisele ning vee puhastamisele uurivad teadlased näiteks seda, kuidas toota toitu jäätmevabalt.

Tõsi on see, et maaülikool ei paku gümnaasiumilõpetajaile edasiõppimiseks niivõrd üldteoreetilisi õppekavasid, mille kohta öeldakse mõnikord ka „lapsepõlve pikendamine“. Maaülikoolis tuleb aega viitmata n-ö härjal sarvist haarata, sest õpetatavad alad on ühiskonnas väga vajalikud ja üliõpilased suunatakse kohe praktilise õppe juurde.

Nimetagem kasvõi veterinaariat, millest maaülikool on saanud alguse. Ülikooli alguseks loetakse veterinaariakooli asutamist Tartusse 175 aastat tagasi ning aasta vältel on sel puhul toimumas mitmeid asjakohaseid pidulikke üritusi. Loomaarstiteadus ise on aga raske ning pühendumist nõudev. Kõik loomad on ju teadupärast erinevad.

Veterinaarmeditsiini kõrval on maaülikoolist kasvanud aastate jooksul välja midagi hoopis enamat. See on ülikool, kus uuritakse bio-, rohe- ja ringmajandust ehk kõike seda, kuidas suhtuda lugupidavalt loodusressurssidesse ja tekitada võimalikult vähe ümbertöötlematuid jäätmeid.