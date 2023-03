Küsitlus: Soome kolme juhtiva erakonna toetus on enne pühapäevaseid valimisi sisuliselt võrdne

Koonderakonna toetus jätkab langemist, aga on endiselt suurim – 19,8% (eelmisel nädalal 20,8%). Alates novembrist on koonderakonna toetus langenud 4,4 protsendipunkti.

Võitlus tipus on tihe, sest Põlissoomlased ja sotsiaaldemokraadid (SDP) on koonderakonnale juba kannule jõudnud. Mõlema toetus on 19,2% ja vahe koonderakonnaga 0,6 protsendipunkti.