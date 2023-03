Minsk: taktikaliste tuumarelvade Valgevenesse paigutamine on sunnitud vastukäik NATO-le

„Tuumalõhkepeade paigutamine Valgevene territooriumile ilma Minskile nende üle kontrolli ega ligipääsu vastavatele tehnoloogiatele andmata ei ole kuidagi vastuolus tuumarelvade leviku piiramise kokkuleppe I ja II artikli sätetega,“ öeldakse Valgevene kaitseministeeriumi avalduses.



Märgitakse, et viimase kahe ja poole aasta jooksul on Valgevene olnud enneolematu poliitilise, majandusliku ja informatsioonilise surve all USA, Suurbritannia ja nende NATO liitlaste ning Euroopa Liidu liikmesriikide poolt.



„See otsene ja jäme sekkumine sõltumatu riigi siseasjadesse, mis on suunatud Valgevene geopoliitilise kursi ja sisepoliitilise korra muutmisele, on otseses vastuolus kohustustega, mille on omale võtnud julgeolekugarantiide memorandumi allkirjastanud seoses Valgevene Vabariigi ühinemisega tuumarelvade leviku piiramise kokkuleppega,“ leiab Minsk.



Avalduses öeldakse, et ühepoolsete sunnimeetmetega poliitikas ja majanduses kaasneb sõjalise potentsiaali suurendamine naabruses asuvate NATO liikmesriikide territooriumil Valgevene piiride vahetus läheduses ning riik „asub sunnitud vastutegevusele enda julgeoleku ja kaitsevõime tugevdamiseks“.



Mis puutub Valgevene ja Venemaa sõjalist koostööd, siis see toimub ranges vastavuses rahvusvahelise õigusega, kinnitab Minsk. Tuletatakse meelde, et NATO Euroopa liikmesriikide territooriumil on üle 150 USA taktikalise tuumarelva ja on ette valmistatud üle 250 lennuki nende võimalikuks kasutamiseks.