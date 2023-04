Teko – siin juba igav ei hakka!

Põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe kestab kolm aastat, erialade valikus on hotelliteenindus, kaubandus, kokk, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia ning spaateenindaja. Keskhariduse baasil saab õppida kokaks, kondiitriks, küünetehnikuks, müügikorraldajaks ja spaateenindajaks ning õpe kestab vastavalt erialale 1–1,5 aastat. Jätkuõppena 4. kutsetaseme baasil pakume kosmeetiku ja magustoidukoka õpet 5. kutsetasemel. Põhihariduseta saab õppima tulla abikokaks või -pagariks, õppeaeg on üks aasta. Õpilased saavad vajadusel toetust tugikeskusest, kus töötavad psühholoog, karjäärispetsialist, sotsiaalpedagoog, õppenõustaja, kooliõde ja abiõpetaja.

Tallinna Teeninduskoolis väärtustatakse mitmekesist ja parimaid praktikaid sisaldavat õppetööd. Tekos õppimine tähendab, et pool õpingutest on praktiline ehk teadmisi rakendatakse reaalselt tegutsedes. Õpirändurid saavad Erasmus+ programmi abil minna maailma avastama ja välispraktikatele Prantsusmaale, Küprosele, Islandile, Saksamaale, Hispaaniasse ja paljudesse teistesse riikidesse. Teko on tunnustatud eksami Cambridge C1 Advance ettevalmistuskeskus, õpilastel on võimalik sooritada inglise keele eksam tasemel C1 Advanced ning selle edukal läbimisel saada kogu maailmas kehtiv eluaegne tunnistus.