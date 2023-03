Levib väidetav vestlus Vene muusikaprodutsendi ja miljardäri vahel, milles sõimatakse Putinit kompleksides liliputiks

Vestluskaaslased kasutavad sealjuures palju ebatsensuurseid sõnu. Prigožin on nimetanud salvestust „sümbioosiks“ öeldud ja genereeritud ütlustest, vahendab Ukrajinska Pravda, viidates väljaannetele Meduza, Fontanka ja Važnõje Istorii ning Prigožinile Telegramis.

Meduza teatel avaldati salvestus YouTube’is juba 7. märtsil, aga populaarsust hakkas see koguma 24. märtsist, kui sellele hakkas esimest korda tähelepanu pöörama ka meedia. Ahmedov ei ole salvestust kommenteerinud. Prigožin nimetas seda alguses võltsinguks, aga hiljem kinnitas, et selles on tema öeldud fraase.