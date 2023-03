Aare sinu kodus! Vaata, kas sahtlis ei leba mitte unikaalne ja hinnaline 50-kroonine

Toomas Kull on kollektsionäär, kelle üheks suureks hobiks on Eesti krooni pangatähtede kogumine. Kogutud rahatähtedest on sündinud kaks krooniraamatut, mida Toomas on kinkinud muuseumidele ja näiteks ka arhiividele. Kuid nüüd on Toomasel mure ja ehk saad just sina teda aidata!?