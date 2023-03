Politico: Eesti kasutab Ukraina-abi rahastut ära ja paisutab kunstlikult enda antava abi suurust

Politico kirjeldab allikate suu läbi, kuidas nii-öelda skeem töötavat: eestlased saadavad Ukrainale oma vanad relvad, mida enam ei toodeta, ning küsivad kompensatsiooni uue samasuguse relva hinna jagu. Euroopa rahurahastu (EPF) on ELi fond, kuhu panustavad liikmesriigid vastavalt oma majanduse suurusele ning kust neil on võimalik Ukrainasse saadetu eest aseaine saada.

Delfiga vestelnud ning teemaga kursis oleva Eesti diplomaadi sõnul on Eesti hoiak enesekindel. „Oleme teinud õiget asja õigeaegselt,“ ütles ta ning viitas sellele, et Eesti varakult antav relvastus oli kohal juba Kiievi lahingus. Eesti pool jääb selle juurde, et on kasutanud rahurahastut sihipäraselt. Washingtonis viibiv kaitseminister Hanno Pevkur nimetas lugu ebaõigeks ja pahatahtlikus spinnis.