OTSEBLOGI | Ukraina maaväe ülem: Bahmuti all on ülesanne kurnata vastase ülekaalukaid jõude ja tekitada neile raskeid kaotusi

Sõrskõi sõnul on iga komandöri edu pant pidev töö talle alluvates üksustes. See võimaldab kasutada neid efektiivselt lahinguväljal ja täita õigeaegselt seatud lahinguülesandeid.

„Minu viibimise ajal vägede juures lepime me koos komandöridega kokku plaanid, millel on reaalne tulemus mitte kaardil, vaid lahinguväljal. Kui vaenlane on arvulises ülekaalus on oma süduritega õlg õla kõrval olemine minu jaoks auasi,“ kirjutas Sõrskõi.