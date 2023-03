USA-s Nashville’is tappis tulistaja koolis kolm last ja kolm täiskasvanut

Politsei andis tulistaja soo kohta ebaselget informatsiooni. Tunde oli teada, et tulistaja on 28-aastane naine ja lõpuks öeldi tema nimeks Audrey Hale. Siis, kohaliku aja järgi pärastlõunasel pressikonverentsil ütles politseiülem, et Hale on transsooline. Pärast pressikonverentsi keeldus politsei esindaja Don Aaron täpsustamast, milline on Hale’i praegune sooidentiteet.