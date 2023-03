Ukraina sulges halvenenud olukorra tõttu tsiviilelanikele sissepääsu Avdijivka linna

Viimastel päevadel näib, et Moskva on pärast pool aastat kestnud veriseid lahinguid Bahmuti linna üle fookust muutnud ning sihib nüüd lõuna pool asuvat Avdijivkat, vahendab Reuters.

Ukrainas on rindejooned nelja kuu jooksul vaevu liikunud, olgugi, et Vene väed kasutasid talverünnakus sadu tuhandeid võitlejaid.

Ukraina kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi sõnas eelmisel nädalal, et ukrainlased plaanivad peagi vasturünnakut. Ta külastas eesliini vägesid idas ja ütles, et tema sõdurid tõrjuvad endiselt Venemaa rünnakuid Bahmutile.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi sõnas laupäeval, et olukord Bahmutis hakkab tasakaalustuma.

Eelmisel nädalal hoiatas Ukraina sõjavägi, et Avdijivka võib saada „teiseks Bahmutiks“, kui venelased oma fookuse sinna suunavad. Mõlemad linnad on lagunenud rusudeks lahingutegevuses, mida Ukraina ja Vene väed on nimetanud „hakklihamasinaks“.