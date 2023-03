ÜRO inimõiguste komitee avaldatud raport tõstatab mure Vene pommirünnakute pärast ja kritiseerib ukrainlaste karmi kohtlemist Venemaa kontrolli all oleval territooriumil.

Kuid see hõlmab ka muret Venemaa toetajate kohtlemise pärast Ukraina kontrolli all olevatel aladel ning valitsuse suhtumist tugevate vene sidemetega kirikusse, vahendab CNE News. Kirik on seisnud silmitsi tagasilöökidega, kui usupaikades korraldatud üleriigiliste haarangute käigus avastati sealt Vene passid ja Ukraina vastane propaganda.