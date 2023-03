Koalitsioonilepe võib allkirjad saada 10. aprillil

Reformierakonna esindaja koalitsiooniläbirääkimistel - Mart Võrklaev - ütles ERR-ile, et kindlat kuupäeva koalitsioonilepingu allkirjastamiseks ei ole kokku lepitud. Samas on rahvusringhäälingu teada aga erinevate koalitsiooni loovate erakondade esindajad prognoosinud, et koalitsioonileping võib saada allkirjad 10. aprillil.