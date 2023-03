Igor Gräzin: Keskerakonnal tuleks paika panna uus esimees, uus ideoloogia, uus nimi

Keskerakonna Tartu piirkonda juhtiv Igor Gräzin pole teadagi kriitilise ega värvika sõnakasutusega kitsi. Nii ka täna, kui jutuks tulid keskparteid puudutavad arengud.

„On vaja aru saada, et Keskerakond mitte ei kaotanud neid valimisi, vaid sai surmamatsu. See on selline suur kaotus ja kolakas, mille eest kannavad vastutust nii erakonna esimees kui ka juhtorganid,“ märkis ta Delfile. „Praegune kombinatsioon - mis ühendab endas esimeest, juhatust, minu poolest kasvõi turundusinimesi - süsteemina ei tööta. Kogu senine juhtimine on olnud nihukene ämber, et pane kõrvaklapid pähe, et seda kolinat mitte kuulda.“

See on asja üks külg. Teine oluline aspekt on Gräzini hinnangul asjaolu, et Ratas lubas enne valimisi kehvade tulemuste korral poliitilise vastutuse võtta, ehk ametist tagasi astuda.

Senine juhtimine on olnud nihukene ämber, et pane kõrvaklapid pähe, et seda kolinat mitte kuulda. Igor Gräzin

„Kui Ratas on lubanud, et ta võtab poliitilise vastutuse, siis ma ei pea tema jätkamist eriti võimalikuks. Tal lasub moraalne kohustus tagasi astuda ilma igasuguse surveta. Kui ta vähegi aus inimene on, peab ise tagasi astuma, “ ütles staažikas poliitik, kelle silmis näeks olukord sootuks teine välja, polnuks Jüri Ratas enne 5. märtsi sellist sõnumit avalikkusele edastanud. „Siis oleks mõtet mõtiskleda, kuidas selle meeskonnaga edasi minna.“

Kui parteis lähebki erakorralisteks valimisteks, oleks praeguse seisuga Jüri Ratase vastu kandideerimas Mihhail Kõlvart. Kas viimasel on Gräzini selge soosing olemas?

Põhimõtteliselt küll, märkis poliitik. Siiski ei tahtnud ta Kõlvarti külge kinni jääda - ta ei välistaks, et kandideerimas võiks näha muidki tegijaid.

„Eks vaatame, kes seal veel on. Meil on erakonnas 14 000 liiget. Kui juhtkond välja võtta, jääb alles 13 9500 - nende hulgas võib olla rohkem kui üks alternatiiv. Aga Ratase poolt hääletada pole lihtsalt võimalik, kuna ta on öelnud, et võtab poliitilise vastutuse,“ sõnas Gräzin.