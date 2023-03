Venemaa julgeolekunõukogu sekretär: Venemaa on võimeline hävitama iga vastase, sealhulgas USA

„Unustades ajaloo õppetunnid, arutab mõni läänes juba revanši, mis viib sõjalise võiduni Venemaa üle. Selle peale võime me öelda üht. Venemaa on kannatlik ja ei hirmuta kedagi sõjalise üleolekuga. Aga tal on tänapäevane unikaalne relvastus, mis on võimeline hävitama iga vastase, sealhulgas USA, ohu korral enda olemaolule,“ lausus Patrušev.

Patrušev nimetas lühinägelikuks rumaluseks arvamust, et USA on otsese konflikti korral võimeline andma ennetava raketilöögi, pärast mida ei suuda Venemaa vastata.

„Omaenda propaganda pantvangis olevatel Ameerika poliitikutel on millegi pärast säilinud veendumus, et otsese konflikti korral Venemaaga on USA võimeline andma ennetava raketilöögi, pärast mida Venemaa enam vastata ei suuda. See on lühinägelik rumalus, kusjuures väga ohtlik,“ lausus Patrušev.