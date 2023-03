Kreml: lääne sanktsioonid Venemaa tuumarelva Valgevenesse paigutamise plaane ei mõjuta

Putin ütles laupäeval, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka on juba ammu tõstatanud Venemaa taktikaliste tuumarelvade oma riiki paigutamise küsimuse.

„Aleksandr Grigorovitšil on õigus, ta ütleb: no kuulge, me oleme ju teie lähimad liitlased. Miks ameeriklased oma liitlastele seda teevad, nende territooriumile paigutavad, õpetavad, muide, nende meeskondi, nende lendureid kasutama vajaduse korral seda relvastuse liiki,“ ütles Putin.