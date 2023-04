Õpi, edene ja õnnestu TalTechi majandusteaduskonnaga

Praktiline haridus

Majandusteaduskond pakub haridust, kus teoreetilised teadmised on heas tasakaalus praktiliste oskustega. Õppetöös osaleb igal aastal u 150 praktikut: ettevõtjad, investorid ja avaliku sektori ametnikud. Õppekavu aitavad arendada riigi parimad eksperdid, et tagada hariduse vastavus tööturu vajadustele. 2021. aastal läbi viidud Kantar Emori uuring näitas, et TalTechi majandusteaduskond on ettevõtete silmis Eestis kõige tuntum majandushariduse andja. Ettevõtjad hindasid eeskätt hariduse praktilisust ja rahvusvahelisust. Ka teaduskonna vilistlased tõid oma hariduse peamise tugevusena välja tasakaalu teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste vahel. 88% vastanutest leidis, et saadud haridus on andnud neile tööturul eelise.