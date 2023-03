Hoiatus riigipealt, kes peaks seisma poliitikast kõrgemal ja kelle funktsioon on suuresti tseremoniaalne, rõhutas seda muret, mida reformi põhjustatud lõhed on tekitanud. Sellele eelnes dramaatiline protestiöö Iisraeli linnades. Pärast Netanyahu teadet, et ta on vallandanud kaitseministri Yoav Gallanti, tulid tänavatele kümned tuhanded inimesed.