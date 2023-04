Sendid Miljoniks: eluterve suhe rahaga

Millal hakkasid esimest korda rahast teadlikult mõtlema? Kas see juhtus juba lapsepõlves? Või koolis? Või alles täiskasvanueas? Mis või kes sind rahateele suunas?

Mina ei mäleta enda kooliajast, et tundides oleks rahatarkusest või investeerimisest räägitud, või kui isegi räägiti, siis järelikult ei mõjutanud see mind piisavalt, et kogumispõssa kaenlas turgudele tormata. Samas on mul alati olnud üsna eluterve suhe (vähemalt soovin ise nii mõelda) rahaga. Ma mõistan, et raha iseenesest ei ole lõppeesmärk, aga selle piisav olemasolu annab teatud vabaduse, et elada elu just endale sobival viisil ja tempos. Ma ei ole kunagi muretsenud ka raha puudumise pärast, sest tean, et raha ei ole mingi müstiline asi, mida keegi kätte ei saa. Raha saab alati juurde teenida ja piisavate teadmiste ning oskuste olemasolul ei ole see juurdeteenimine ka ülemäära raske. Selle suhtumise eest võlgnen tänu enda perekonnale, kellel on alati olnud selline teeme-ära-mõtteviis. Kui midagi ei meeldi või kui unistused on suuremad kui see punkt, kus ma hetkel viibin, siis tuleb täna kohe jalad tagumiku alt välja võtta ja tegutsema hakata.