OTSEBLOGI | Kindralpolkovnik Sõrskõi: Bahmutis jätkub lahingute kõige intensiivsem faas

„Bahmuti kaitsmise on tinginud sõjaline vajadus ning see rajaneb linna kaitsevõimaluste targal kasutamisel, rajatud kindlustustel ja kohandatud tulerajatistel. Meie sõdalaste vaprus ja kangelaslikkus koos relvade oskusliku kasutamisega, jõudude ja vahendite manöövrite kasutamisega on võimaldanud linna kaitsta üle kõigi piirtähtaegade ja prognooside. Me võtame arvesse kõik võimalikud sündmuste arengu variandid ja tegutseme adekvaatselt kujuneva olukorra järgi,“ lisas Sõrskõi.