Miljonineiu: tänapäeval on oluline elukestev õpe

Investeerimisega alustades oli soov ennast igakülgselt üles töötada. Miljonineiu formaadis olen inimesi harinud kaks aastat. See sai alguse tänu sellele, et minu poole pöördus Dividend Investor Märten Kress, kes soovitas hakata noortele rahatarkust jagama. Oluline verstapost oli minu jaoks selle aasta jaanuar, kui lõin Miljonineiu Investeerimiskooli, kus hetkel õpib esimene lend, ning kindlasti on mu eesmärk võtta järjest uusi lende ja koolitada ka edasijõudnuid.

Ma vist ei ole ennast ise kunagi influencer'iks pidanud, seda ütlevad pigem teised (naerab). Tutvustan end eelkõige rahatarkuse jagajana, sest tunnen, et see on kõige olulisem osa minu elust ja eesmärkidest. Kuigi töötan hetkel meediaagentuuris täiskohaga meediaplaneerijana, ütlen ikkagi inimestega tutvudes, et olen rahatarkuse jagaja. Olen lõpetanud Tartu ülikooli majandusteaduse eriala cum laude. Õpingute käigus spetsialiseerusin rahandusele ja arvestusele.

Peab olema nõudlik, aga sõbralik. Lähtusin sellest ka ise ja minu õpilased arvestasid sellega. Nad teadsid, et mul on kindlad nõuded ja kokkulepped. Kokkulepete sõlmimine on tohutult oluline osa õpetajatööst. See teeb õpilastele selgeks, kuidas tunnis õppimine toimub. Ma olin õpilaste sõber, ma kuulasin neid ja tänu sellele olid nad tublid ja eeskujulikud. Mul ei olnud kunagi probleeme klassi ees olemisega ega sellega, et õpilased ei taha minu tundi tulla.

Mulle konkreetselt meeldiski ülesandeid lahendada, sest need olid minu jaoks põnevad. Sama lugu lisaülesannetega – mulle meeldis end proovile panna. Minu arvates on matemaatika väga oluline aine ka sisulises mõttes, sest arendab loogilist mõtlemist.

Muid kindlaid eesmärke mul noorena ei olnud, ma lihtsalt teadsin, et tahan tegeleda õpetamisega ning elada samal ajal head elu. Olin vaikne koolitüdruk, kes hoidis omaette. Tähelepanu mulle väga ei meeldinud, prioriteet oli õppimine. Kui teised väljas mängisid, siis mina olin see, kes õppis. Nüüd ma enam tähelepanu ei pelga, kuna see on ajapikku minuni tulnud. Enam pole mingi probleem n-ö möödaminnes Instagrami jaoks videoid filmida või saja inimese ees lavale astuda.

Väikese tüdrukuna mul rohkem eesmärke ei olnud peale selle, et tahtsin teisest kuni seitsmenda klassini õpetajaks saada. Uskusin kindlalt, et minust saab tulevikus just matemaatikaõpetaja. Mingil hetkel need mõtted kadusid ja hakkasin kahtlema, kuid sellest hoolimata olen olnud ja olen ka siiani õpetaja – varasemalt Noored Kooli arenguprogrammi raames ning ka täna gümnaasiumiõpilastele eratunde andes.

Väga oluline on minu arvates ümbritseda ennast rahatarkade inimestega või üleüldiselt keskkonnaga, kus rahatarkus on pidevalt kõneaineks. Kui me räägime soovist saavutada finantsvabadus ning elada head elu, siis tulebki ennast kohe nende inimestega ühel või teisel moel ümbritseda, näiteks hakata Instagramis ja Youtube’is erinevaid kanaleid jälgima. Võimalusi on väga palju.

Lisaks eelnevale on ka nende inimestega suhtlemist, kes mulle Instagramis kirjutavad. See on väga tore, sest minu eesmärk ongi inimeste harimine. Hetkel ei ole veel Instagramis tegutsemine ja rahatarkuse jagamine täiskohaga töö, aga liigun selles suunas. Minu kirg on investeerimine ja rahatarkuse jagamine ning ma tahan sellest kujundada enda töökoha.

Eks see varieerub päeviti ja nädalati. Üks olulisemaid osasid on Instagrami story'de tegemine, kus jagan erinevaid rahatarkuse ja investeerimise nippe ning samas ka oma igapäevaelu. Sõltuvalt muudest kohustustest ma päris iga päev story'des aktiivne olla ei jõua. Teine oluline osa on postitused, kus jagan juba konkreetsemalt investeerimisega seotud praktilisi nõuandeid ja mõisteid, kasvõi selle kohta, kuidas tuludeklaratsiooni teha. Story'de ja postituste ettevalmistamine võtab mul endiselt päris kaua aega, sest tahan, et pakutav sisu oleks kvaliteetne.

Ideaalis võiksid tegeleda sellega, mis sulle tõeliselt meeldib, ning samal ajal teenida sellega ka head sissetulekut. Number üks on ikkagi õppida seda, mis endale meeldib. Siin ei tohiks kindlasti kuulata oma vanemate soove või sõprade soovitusi, sest nemad ei ela ju lõppkokkuvõttes sinu elu. Jälgima pead enda südant. Kui oled enda jaoks sobiva eriala välja valinud, tuleb vaadata edasi, kuidas selle abil endale sobiv elustiil ja edu saavutada. Millist elu sa tulevikus elada tahad ning kas õpingud toetavad seda?

Tegelikult saan ma seda mingil määral juba täna öelda. Minu eesmärgid on suured ning viie aasta pärast ma tõesti tahan olla juba sellises finantsilises olukorras, kus ma saan otsustada, millal puhkan ja millal teen tööd. Ma arvan, et isegi siis, kui olen finantsvaba, ei lõpeta ma töötamist, sest armastan seda, mida teen. Tulevikus soovin võtta järjest rohkem aega puhkamiseks, reisimiseks ja just nende asjadega tegelemiseks, mis kõige rohkem silma särama panevad. Plaanin jooksvalt Miljonineiu Investeerimiskooli edasi arendada, et võimalikult paljud noored õpiksid varakult investeerimist ja paneksid raha enda jaoks tööle.

Millised on tulevikuplaanid? Ütlesid 2022. aastal, et loodad viie aasta pärast töötada ainult siis, kui ise soovid?

Teiseks pööratakse liiga vähe tähelepanu nendele õpilastele, kelle õpitulemused ei ole just kõige paremad, kuid kes teevad milleski suuri edusamme. Ka nemad tahavad kiitust ning ma olen õpetajana ka ise märganud, kuidas kiitus mõjutab. Imed sünnivad tänu sellele, et sa ütled õpilasele paar head sõna ja leiad need kohad, milles ta on arenenud.

Esimene murekoht on see, et me õpime asju pähe, kuid ei õpi nendest aru saama. Näen ka ise õpetaja rollis olles, kuidas asju õpitakse konkreetselt pähe ilma asja tuuma sisuliselt mõistmata. Kuna meie ainekavad on nii tihedalt täis topitud, ei olegi õpetajatel aega rahulikult õpetada ehk lasta õpilastel ise seoseid luua, kuidas mingi valem tekib ja miks just nii.

Ma leian, et ülikool on väga oluline. Sain sealt nii palju uusi tutvusi ja ka teadmisi, mis mind edasi suunasid.

Samuti on oluline raamatute lugemine. Kes raamatuid mingil põhjusel väga ei armasta, neile soovitan podcast'e kuulata. Mõlemad on teadmiste omandamiseks väga olulised. Isegi kui raamatud ei meeldi, võiks luua harjumuse lugeda iga päev kasvõi kümme lehekülge – nii saabki ühe kuuga 300-leheküljelise raamatu loetud.

Kui vaatad kolmele aastale tagasi, siis kas arvad, et sinu töö on juba ära tasunud?

Olen tõesti väga rahul ning saan juba praegu lubada endale elu, millest olen unistanud, näiteks käia reisimas. Kuigi ma otsin hetkel odavaid lennupileteid ja teen n-ö säästureise, olen siiski oma eesmärkide saavutamisele lähedal ning näen juba praegu häid tulemusi.

Milliseid investeerimisega seotud valearusaamu oled kohanud?

Nii see, et väikeste summadega pole mõtet investeerida, kui ka see, et investeerimine on ainult rikastele. Arvatakse, et investeerimiseks peadki juba rikas olema, mitte et investeeritakse selleks, et rikkaks saada.

Kindlasti ka see, et ollakse liiga noor, et sellega tegeleda. Arvatakse, et noorena võiks pigem hetkes õnnelik olla, mitte investeerima hakata. Kuid hetkes võib õnnelik olla ka siis, kui sa säästad ja investeerid, aga selle peale ei osata alati mõelda.

Lisaks arvatakse, et investeerimine on väga keeruline ja raske. Tegelikult ei ole. Kui sa valid endale välja mingisuguse investeerimisfondi, kuhu tahad raha paigutada, teed püsimakse, paned iga kuu 100 eurot, on väga lihtne investeerida. Alguses teed kergema analüüsi ära ja hiljem lihtsalt lisad raha juurde.

Peab olema nõudlik, aga sõbralik. Lähtusin sellest ka ise ja minu õpilased arvestasid sellega.

Kui palju puutud inimesi rahateemadel harides kokku suhtumisega „Ahh, mis nüüd mina enam hakkan“?

Väga palju on sellist suhtumist, eriti just natuke vanemate inimeste seas, kellega ma olen rääkinud. Mõeldakse, et mis mina, niikuinii hilja, ma ei jõua isegi lastelastele raha koguda.

Milline on keskmine teismeline ja noor täiskasvanu? Kas ta pigem huvitub investeerimisest või soovib niisama mugavalt ära elada?