Ukraina Riikliku Kinnisvarafondi endine juht võeti korruptsioonis kahtlustatuna vahi alla

Senitšenkole esitati süüdistus üle 500 miljoni grivna (12,6 miljonit eurot) riigieelarveliste vahendite omastamises, vahendab The Kyiv Independent.

Ukraina uudisteagentuuri RBC-Ukraina teatel on allikad õiguskaitseorganitest kinnitanud, et Senitšenko on kahtlusalune.