Honduras katkestas diplomaatilised suhted Taiwaniga

„Hondurase Vabariigi valitsus tunnustab ainult ühe Hiina eksisteerimist maailmas ja seda, et Hiina Rahvavabariigi valitsus esindab Hiinat kui tervikut,“ sõnas Hondurase välisministeerium laupäevases avalduses.

„Taiwan on võõrandamatu osa Hiina territooriumist ja alates tänasest on Hondurase valitsus teavitanud Taiwani diplomaatiliste suhete katkemisest.“ lisati.

Viimase 40 aasta jooksul on Hiina püüdnud saare demokraatiat isoleerida, vähendades Taiwani majanduslikku tuge pakkuvaid diplomaatilisi liitlasi.

Pühapäeval avaldatud videos sõnas Taiwani president Tsai Ing-wen, et Hondurase otsus on „väga kahetsusväärne“.

„Allasurumine ja ähvardused ei muuda fakti, et Hiina Vabariik (Taiwan) ja Hiina Rahvavabariik ei ole teineteisele allutatud,“ ütles Tsai.

Ka Hiina kinnitas seda sammu, öeldes, et allkirjastas pühapäeval Hondurasega „Ühiskommünikee diplomaatiliste suhete loomise kohta“.

„Mõlemad (Hiina ja Hondurase) valitsused on otsustanud teineteist tunnustada ja luua diplomaatilised suhted suursaadikute tasandil, mis jõustuvad alates käesoleva kommünikee allkirjastamise kuupäevast.“ seisis Hiina välisministeeriumi avalduses.

„Maailmas on vaid üks Hiina ja Hiina Rahvavabariigi valitsus on ainus legitiimne valitsus, mis kogu Hiinat esindab. Taiwan on Hiina territooriumi võõrandamatu osa,“ teatas ministeerium.