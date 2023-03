USA president Joe Biden teatas Kongressile oma otsusest Süürias õhurünnak korraldada

Biden ütles oma kirjas kongressile, et löögid tehti „selleks, et kaitsta meie personali ohutust, vähendada ja katkestada käimasolevaid rünnakuid Ameerika Ühendriikide ja meie partnerite vastu ning takistada Iraani Islamivabariiki ja Iraani toetatud relvarühmitusi sooritamast või toetamast edasisi rünnakuid USA kodanike ja rajatiste vastu.“

Õhurünnakust teatamine on tavapärane osa sõjavolituste seadusest, mis nõuab, et president teavitaks Kongressi 48 tunni jooksul sõjalisest tegevusest. Kiri saadeti nii esindajatekoja spiiker Kevin McCarthyle kui ka senati asepresidendile, senaator Patty Murrayle.

Pentagoni pressiesindaja Patrick Ryder rõhutas reedel ajakirjanikele, et USA ei otsi konflikti Iraaniga, kuid ütles, et löögid „olid mõeldud väga selge sõnumi saatmiseks, et me võtame oma personali kaitsmist tõsiselt ja reageerime kiiresti ja otsustavalt, kui neid ähvardatakse.“