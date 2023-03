Ukraina uute mürskude peale pahane Putin ähvardab taas tuumarelvadega

ISW raporti järgi andis Putin andis mõista, et brittide otsus saata Ukrainasse vaesestatud uraani - mis on oluliselt vähem radioaktiivne kui looduslik uraan - sisaldavat laskemoona vallandas tema otsuse saata Valgevenesse taktikalised tuumarelvad, sest ta kartis tuumaenergiaalast eskaleerumist.

Putin lükkas tagasi Lääne väited, et laskemoona on ohutu kasutada ja see ei sisalda radioaktiivseid komponente. Vene president rõhutas, et mürsu tuum vabastab „kiirgustolmu“ ja võib Ukraina kodanikke haigeks teha ning kahjustada Ukraina keskkonda.