OTSEBLOGI | Ukraina vägede ülemjuhataja: lahingud Bahmutis hakkavad tasakaalustuma

Facebookis teatas Zalužnõi, et kuigi olukord rindel on „Bahmutis kõige karmim, suudame tänu tohututele pingutustele olukorda stabiliseerida.“

Ukraina relvajõudude teatel jätkavad venelased innukalt Harkivi oblasti ründamist, kuid rünnakud on edutud. Ukraina relvajõudude idarühma pressiesindaja kolonel Serhi Tšerevatõ väitis, et Vene väed ei suuda Kupjanski-Lõmani liinil otsustavalt edasi liikuda, hoolimata sellest, et nad kasutavad üksusi, mis tegutsevad ettevaatlikumalt, teevad luuret ja kasutavad suurtükiväge.