FOTOD | Täna mälestatakse 74 aasta möödumist märtsiküüditamisest

„Märtsiküüditamise ohvreid mälestades tuleb täna kahjuks tõdeda, et Venemaa ei ole muutunud ning tahab jätkuvalt oma naaberrahvaid hävitada. Samas on Euroopa oma minevikust õppinud ja seisab koos NATO liitlastega ühtsena Ukraina kaitsel. Seekord tuleb agressor kindlasti vastutusele võtta, sest karistamatus viib vaid uute kuritegudeni. Ka märtsiküüditamise ohvrite mälestus nõuab meilt seda,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg ning lisas: „Rõõm on tõdeda, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on juba astunud esimesed sammud Venemaa juhtkonna vastutusele võtmiseks, kuid pikk tee on kahtlemata alles ees.“