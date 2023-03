VIDEO | Reinsalu Isamaa valimistulemustest: oleksime pidanud selgemalt ütlema, et EKRE pole praegu riigi juhtimiseks valmis

Täna pidas Isamaa erakond Paides volikogu, kus oli päevakavas erakonna esimehe ülevaade poliitilisest olukorrast ning kokkuvõtted valimistest.

Reinsalu ütles, et erakond oleks pidanud enne valimisi selgemalt välja ütlema, et EKRE pole riigi juhtimiseks valmis. „Sellises retoorikas, mida EKRE on Venemaa-Ukraina küsimustes väljendanud – see käekiri on täiesti ebaküps ja vastuvõetamatu väga suurele hulgale inimestele. Meie seda hinnangut sellele, et selline retoorika ei saa olla aktsepteeritav riigivalitsemises praeguses kriisiolukorras – arvan, et oleksime pidanud seda selgemalt esile andma,“ ütles Reinsalu.

Mida plaanib erakond muuta? „Tuleb olla õppimisvõimeline. See kindlasti tähendab ka seda, et mitte näima ja püüdma olla keegi, kes sa ei ole. Teiseks, mis on väga oluline – olen veendunud, et läänemeelne, väärikas, aga ka muhe konservatism. Sellele peab olema tugev platvorm Eesti ühiskonna olemuslikult väikse rahvusriigi olemuses,“ sõnas Reinsalu ja lisas, et erakond teeb järeldused ära ning siis vaadatakse edasi.

Reinsalu sõnul ei peaks erakonna juht kohe tagasi astuma, sest valimised on meeskonnatöö ning otsuseid tehti kõik koos.

Juuni alguses toimub erakonnal korraline suurkogu, kus valitakse uued juhatuse liikmed. Reinsalu ütles, et pole mõelnud uueks juhiks kandideerimisele. „Ma niisuguseid otsuseid langetanud ei ole või selliseid mõtteid mõelnud. Praegu on mul veel ülesanne täita täismahus välisministri tööd ja küll me meeskonnana, ma arvan, kujundame ka heatujulise aga arvan enesekindla ja positiivse käekirjaga opositsiooni parlamendis,“ rääkis ta.