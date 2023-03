Kreml kandis Putini endise kõnekirjutaja tagaotsitavate nimekirja

Vene politsei on kandnud Putini endise kõnekirjutaja tagaotsitavate nimekirja, kuna too võttis sõna Ukraina ründamise kohta. Abbas Galljamovi sõnul on kahtlusaluseks kuulutamine järjekordne osa Moskva ulatuslikest repressioonidest teisitimõtlejate vastu.