Prantsusmaa president Macron kutsus Hiina-visiidile kaasa Ursula von der Leyeni

Euroopa riigijuhtide kohtumisele järgnenud pressikonverentsil Brüsselis sõnas Macron, et pani von der Leyenile ette Hiinasse kaasa tulla, et nad saaks rääkida „ühinenud häälel“.

„Mul ei ole Euroopa mandaati, kuna Prantsusmaal on iseseisev diplomaatia - kuid ma olen seotud Euroopa koordineerimisega,“ lisas Macron.

Macroni sõnu ühineb EL-i juht von der Leyen temaga just nagu tollane komisjoni juht Jean-Claude Juncker, kui Macron ja endine Saksamaa kantsler Angela Merkel võõrustasid Hiina president Xid 2019. aastal Pariisis.

Komisjoni pressiesindaja kinnitas, et von der Leyen läheb Macroniga visiidile - see on tema esimene reis Pekingisse Euroopa Komisjoni presidendina.