Trump hoiatas „surma ja hävingu“ eest juhul, kui ta vahistatakse

Reedel tegi Trump oma sotsiaalmeediaplatvormile Trump's Truth postituse, mis hõlmas taas verbaalset rünnakut Manhattani ringkonnaprokuröri Alvin Braggi pihta. Trump on selleteemalisi postitusi teinud eelmisest laupäevast, kui arvas ekslikult, et ta teisipäeval vahistatakse, vahendab Reuters.

„Milline inimene saab süüdistada teist inimest, antud juhul endist USA presidenti, kes kogus rohkem hääli kui ükski ametis olnud president ajaloos ja Vabariikliku Partei juhtiv kandidaat , kui on kõigile teada, et kuritegu EI OLE toime pandud ja lisaks teada, et võimalik surm ja häving sellises valesüüdistuses võib olla meie riigile katastroofiline?“ kirjutas taas presidendiks kandideeriv Trump.