OTSEBLOGI | Kevadrünnakust väsinud venelased ootavad Ukraina vastupealetungi

Sõjauuringute Instituudi (ISW) teatel väitis tuntud Venemaa sõjablogija, et ukrainlased levitavad valeinformatsiooni Ukraina rünnakuplaanide kohta Belgorodi oblasti suunas. Tema sõnul on ukrainlaste eesmärk meelitada Vene väed piirialadele, et Ukraina väed saaksid alustada rünnakuid teistes rindesektorites.