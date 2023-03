Hiidlased on transpordiameti juhi peale pahased: nii laeva- kui lennuühendus on suursaarte jaoks oluline

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk ütles transpordiameti ajakirjas Teejuht, et Hiiumaa ja Tallinna vahet lendav lennuk, „kus on vaid kolm riigiametnikust reisijat“, on riigi raha kuritarvitamine ja mugavusteenus, mille eest ei peaks tasuma maksumaksja. Lisaks on Sauga arvates Saaremaa parvlaevaühendus tipphooajavälisel ajal liiga tihe.

„Ma arvan, et see on riigiameti ja iga inimese kohustus säästlikult riigi ressursiga ümber käia ja kuna me praegu hakkame valmistama ette uusi hankeid, siis need diskussioonid on alanud ka kohalike omavalitsustega ja selle tõttu võtavad nad ka täna kriitilisemalt meie vastu sõna,“ ütles Sauk kommentaaris „Aktuaalsele kaamerale“.

Sauk rääkis, et istus neljapäeval koos Saaremaa, Hiiumaa omavalitsuste esindajate ja transpordi korraldajatega ning otsus lennutranspordis säästuvõimalusi.

„Täna lendab kummalegi saarele eraldi lennuk, see tähendab kahe eraldi lennuki hooldust, meeskonnakulusid ja kõike muud. Me pakkusime võimaliku uue hankena lahendust, et leppida kokku graafiku, mis võimaldaks ühe lennukiga sõita mõlema saare vahelt. Ja meie hinnangul hoida kokku kuskil 25 protsenti kuludest lennuühendustele saartega. See on raha kuskil 1,5 kuni kaks miljonit eurot,“ rääkis Sauk „Aktuaalsele kaamerale“.

Hiidlased pahased: ühendus suursaartega on oluline

Hiiumaa valla ning ettevõtjate esindajad saatsid täna avaliku pöördumise presidendile, riigikogule, valitsusele ning mitmetele teistele, kus avaldavad oma pahameelt transpordiameti peadirektori väljaütlemise osas. „Kahetsusväärne, kui kõrge riigiametnik ei anna aru, et vastutab kogu riigi territooriumil oma valdkonna parimal moel suunamise eest,“ kirjutatakse pöördumises, kus lisati, et loodetavasti on Sauga väljaütlemine põhjustatud meeltesegadusest ning et transpordiamet juht on varsti võimeline oma tööd jätkama.