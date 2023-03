„Et mitte head kriisi raisku lasta, on vaja teha kiire analüüs, milliseid KredExi meetmeid saaksime kasutada, et suurendada kriisiaegset Eesti tööhõivet,“ kirjutas Hillar Teder 2020. aasta 20. märtsil oma äripartneritele toona värskete uudiste valguses. Riik oli äsja välja kuulutanud kriisimeetmete tingimused, et koroonapiirangute tõttu kannatanud ettevõtted järjele saada.