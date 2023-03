Twitteris sagedaste postitustega Ukrainas sõdimisest esinenud ameeriklast süüdistatakse pettuses

Endine USA sõjaväelane Vasquez on pidevalt jaganud sõjavideoid oma sadadele tuhandetele jälgijatele Twitteris, vahendab Newsweek.

Kolmapäeval seadis aga Vasquezi postitused kahtluse alla USA ajakirjanik Sarah Ashton-Cirillo, kes läks ise vabatahtlikuna Ukraina relvajõudude ridadesse.

Ashton-Cirillo kirjutas Twitteris, et Vasquez „ei ole ega ole olnud“ Ukraina relvajõududes. Ashton-Cirillo jagas linki Vasquezi Twitteri kontole, kus ta oma sõjaga seotud sisu on avaldanud. Eile hommikuks oli konto kustutatud.

Reas postitustes teatas Ashton-Cirillo, et on kohtunud Vasqueziga kolm korda ja iga kord oli ta tsiviilisik.

„Oli šokeeriv näha teda ütlemas, et ta läheb missioonile Soledari pärast seda, kui me olime juba lahkunud,“ kirjutas Ashton-Cirillo.

Teises postituses ütles Ashton-Cirillo, et on eraviisiliselt Vasqueziga suhelnud ja viimane „kinnitas mulle kirjalikult, et tal ei ole ega ole olnud lepingut Ukraina relvajõududega“.

Vasquez on pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas korduvalt esinenud ka rahvusvahelises meedias.

Vasquezi naine Tina ütles 2022. aasta märtsis ajalehele Daily Mail, et on „superuhke oma abikaasa üle, ta on minu kangelane ja ta on kohtunud Ukrainas paljude suurepäraste inimestega“.

2022. aasta septembris ütles Vasquez kohalikule väljaandele News 12 Connecticut, et on Ukrainas teist korda ja on parajasti komandopunktis Ida-Ukrainas. Vasquez muutus intervjuu käigus ka nähtavalt emotsionaalseks.