Helen Sildna peab andma ministeeriumile toetuste kasutamise ülevaate aprilli alguseks. „Dokumendid saavad kenasti esitatud“

„Oleme telefoni ja kirja teel kokku leppinud, et 3. aprilliks saadab Helen Sildna Shiftworks OÜ 2019–2021 aastate pearaamatu väljavõtted. Seejärel kontrollime neid ja võrdleme varasemalt ministeeriumile ning teistele institutsioonidele esitatud aruannetega, et veenduda avaliku raha sihtotstarbelises kasutuses. Meie tahame selle tööga saada valmis aprilli jooksul,“ ütles kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.

Raudsepp ütles eelmisel nädalal, et juhul, kui dokumente uueks kokkulepitud ajaks ei laeku, peab ministeerium algatama toetuse tagasinõudmise. Sildna ütles Delfile, et dokumendid saavad esitatud. „Reedel, 17. märtsil saatsin ministeeriumile ettepaneku, et esitame viimase kolme aasta dokumendid märtsi lõpuks ning auditeerime 2022 majandusaasta aruande. Selle ettepaneku ministeerium esmaspäeval ka aktsepteeris, dokumentide esitamise tähtaeg on 3. aprill ja saame need kenasti esitatud,“ sõnas ta.