Soodla harjutusvälja arendamine kütab kohalike hulgas kirgi. „Müra ei saa rahaga kinni maksta“

Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu ja Anija valla külades. Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt ütles, et alad on 2015. aastast paika pandud, kuid kohalikke häirib nüüd peamiselt see, et harjutuspäevade arvu soovitakse suurendada. „See on kohalike põhimure, et suureneb mürahäiring, ja kui harjutustegevus toimuma hakkab, siis mis hakkab saama nende igapäevaelust,“ märkis ta.

Omaette segadust on tekitanud talumistasu, millest on juttu olnud ka Nursipalu harjutusväljaku puhul. „Mulle teadaolevalt on nüüd riigil plaanis siis ühtne lähenemine kõikidele omavalitsustele, kes on puutes harjutusväljadega, aga mis need lähenemised on, seda selgust pole,“ ütles Kraanvelt. Ta lisas, et harjutused ja õppused toimuvad regulaarselt praegugi ja selles pole midagi uut. „Infopäeval selgitati, et Eesti riigil on uued relvad, mida on tarvis tundma õppida ja katsetada. On selge, et uued relvad pole viletsamad, vaid võimsamad. Eks need on need hirmud.“