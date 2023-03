Putinile Mariupolis näidatud uue elamukompleksi asukaid ähvardab väljatõstmine

Vjorstka teatab elanike kinnisele suhtlusvõrgustikule internetis viidates, et kurdetakse probleemide üle korterite omandiks vormistamisel ja väljatõstmisega ähvardamise üle.

Mitu inimest teatas, et ei saa tõendit omandiõiguse kohta korteri „saamise seaduslikkuse“ kontrollimise tõttu. Kontrolli viib läbi prokuratuur. Kaks elanikku kinnitasid seda ka Vjorstkale.

Viktoria (nimi muudetud) ütles, et kui pöördus omandiõiguse tõendi saamise küsimuses mitmefunktsionaalse keskuse (nii nimetatakse Venemaal riiklikke teenuseid pakkuvaid keskusi) poole, öeldi talle, et alguses peab prokuratuur kontrollima eluaseme saamise seaduslikkust. Sealjuures kirjutatakse elanike vahelises internetivestluses, et kohalik komisjon on sellise kontrolli juba läbi viinud.

„Omandiõiguse tõendeid ei anta välja, kuni ei viida läbi korteri andmise seaduslikkuse kontrolli. Ja juba on olemas väljatõstmise juhtumeid, kui äkki selgub, et on olemas teine elamispind,“ kirjutas üks elanik.

Üks korteriomanik ütles Vjorstkale, et mitmefunktsionaalses keskuses öeldi talle, et inimesi juba tõstetakse välja. Põhjused võivad olla erinevad: teise elamispinna omamine, komisjoni vead elanike kontrollimisel ja muu. Naine muretseb, et temalt võidakse elamispind ära võtta, sest ta omab väikest osa vanemate korterist.

„Igal juhul on see mingi idiootsus: alguses inimesi rõõmustada, lasta neil mööbel osta, end sisse seada ja siis elamispind ära võtta,“ kurtis üks elamukompleksi Nevski elanik.

„Tuldi, vabastati elamispinnast, tööst, lähedastest ja nüüd anti meile armuand. Jagatakse elamispindu, aga see ei ole teie oma… aga te ju võtsite meilt erastatud elamispinna ära,“ kirjutas teine.

Elanikud pakkusid, et tuleb kirjutada kollektiivne avaldus presidendi veebilehele, sest „sel juhul laheneb kõik kiiresti“.

Ajalehe Komsomolskaja Pravda teatel ehitati elamukompleks Nevski sügisel. Kerkis 12 maja, kuhu mahub elama umbes 2500 inimest.

Elamukompleks peaks endaga kaasa tooma Neeva jõe ja Peterburi hõngu.