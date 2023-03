PÄEVAKORD | Elmar Vaher võib kahtlustusest pääseda

Hindrek Riikoja sõnul on prokuratuuri ja kapo koostöös esitatud kahtlustus nii jõustruktuurides kui ka riigiametites hulga ärevust tekitanud ja Vaheri süü või süütuse osas ollakse väga erinevatel arvamustel. „Küll arvatakse, et oma osa on siin kahe politseiasutuse omavahelises hõõrumises, et kes on olulisem ja tugevam,“ rääkis Riikoja. „Kas see nii on, on raske öelda.“