Loewe: sada aastat kogemust esmaklassilise elektroonika arendamisel ja tootmisel

Luua ja näidata eeskuju

Sada aastat pärast seda, kui vennad Siegmund ja David Ludwig Loewe asutasid Berliinis oma ettevõtte, jätkab bränd uhkusega Saksa kvaliteedi ja elegantsi levitamist maailmas – Loewe Technology GmbH nime all töötatakse 42 maailma riigis, pakkudes laia valikut kvaliteetseid televisiooni- ja audiotooteid ning olles valdkonnas pioneer, kuna Loewe filosoofia põhineb esmaklassiliste toodete loomisel, millel on oma lugu ja eesmärk.

Ettevõtte süda on Kronachis asuv peakontor, kus tänu 200 töötaja teravale mõistusele ja osavatele kätele luuakse Loewe kultuslikke tooteid, mis ühendavad endas esteetiliselt rafineeritud minimalistliku disaini, pika eluea ja suurepärase kasutusmugavuse – just selle, mis on tähtis hea maitse ja kõrgete nõudmistega inimestele igal ajastul.

2019. aasta tähistas ettevõttele Loewe uue ajastu algust. Ettevõte on televisiooni ja audio segmendis oma rohkem kui 20 uue tootega muljetavaldaval viisil turule naasnud. On märkimisväärne, et vaatamata rahvusvahelisele edule on Loewe uhke oma saksa päritolu üle ning lisab alates 2016. aastast kõikide toodete nimetusele saksakeelse sõna bild (televisiooniseadmed), klang (dünaamika) või plus (lisad). Sel viisil väljendatakse ka oma autentsust.