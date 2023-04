Pärast keskkooli välismaale õppima?

See pole küll otseselt õppimisega seotud, aga alguses ma ei teadnud, et igas riigis on täiesti erinev stiil, kuidas CV peaks olema üles ehitatud. Kaugeltki ei piisa meile tavapärase CV tõlkimisest, see peab olema tehtud kohaliku tava järgi. See teadmine oleks mul aidanud palju kiiremini väiksemaid tööotsi kohalikega võrdselt leida.

Ükski paber, hinne ega saavutus ei ole väärt sinu vaimset tervist. Sisemine tasakaal on kõige alus ja kui see on juba korrast ära, ei saa seda tahtejõuga nii kergelt paika lükata. Inimesed võivad ju vaadata, et su elu välismaal on muljetavaldav, aga kui sina tunned, et selle kõige hind on liiga suur, siis on OK öelda, et see pole minu jaoks õige tee. Kuigi soovitan alati proovida.