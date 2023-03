FOTOD | Jõe tänava teeremondi käigus purunes gaasitrass, inimesed evakueeriti. Naabrid: teavitus oli kaootiline!

Avariiteade jõudis päästeametini täna hommikul kell 9.09. Teatati, et Jõe tänaval vigastati kaevetööde käigus surve all olevat gaasitrassi. Inimesi evakueeritakse lähedalasuvatest hoonetest ja määratud on 100-meetrine ohuala.

Kohal on gaasiavarii tehnikud. Liiklust suunab ümber politsei. Palume Jõe tänaval liiklemist vältida.

Jõe tänava ühe korteriühistu juhatuse liige ütles Delfile, et on pettunud, et elanikke ei teavitatud gaasilekkest. „Olen majas tuleohutuse eest vastutav ja oleks loogiline, et päästeamet teavitab sellistest juhtudest selliselt, nagu oleme kokku leppinud, et käiakse näiteks majas ringi, karjutakse „välja-välja“ või lastakse sireeni, aga midagi sellist ei toimunud,“ sõnas ta ja lisas, et osa majast oli nii paksult gaasi täis, et hingata oli raske.

Ta rääkis, kuidas tal oli aken lahti ning kella 9 paiku kuulis ta mingit susinat, kuid ei arvanud sellest esialgu midagi. „Kuna igapäevane müra on suur, siis jäi mulje, et suure veesurvega lihtsalt survestatakse mingeid torusid ja puhastatakse,“ ütles ta ja lisas, et mõni hetk hiljem sai ta ühelt naabrilt kõne, et gaasiavarii on juhtunud. „Esimene reaktsioon oli, et mida värki, pool tundi on see gaas susisenud. Võtsin asjad kaasa ja läksin õue, hoov oli inimesi täis.“

Tema sõnul sai üks korteri elanik teada gaasilekkest hoopis enda üürileandja kaudu, kes elab Saaremaal. „Inimene, kes elab Saaremaal, loeb Delfi uudist ja palub oma üürnikul evakueerida, kes elab Tallinnas,“ kirjeldas ta ja lisas, et kuigi tegemist oli õnneliku õnnetusega, siis on ta päästeametis pettunud, sest olukord oli kaootiline.

Päästeamet teatas sotsiaalmeedias kell 10, et üks gaasitrass on suletud ning teise sulgemisega tegeletakse. Kannatanuid ei ole. „Kell 11.05 suleti ka teine gaasitrass. Päästjad jälgivad olukorda ning teostavad mõõtmistöid. Ohuala reeglid kehtivad endiselt 100 m piires,“ on postituses kirjas.