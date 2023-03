FOTOD | Jõe tänava teeremondi käigus purunes gaasitrass, inimesed evakueeriti. Naabrid: teavitus oli kaootiline!

Jõe tänava ühe korteriühistu juhatuse liige ütles Delfile, et on Päästeameti teavituses ikkagi pettunud. „Olen majas tuleohutuse eest vastutav ja oleks loogiline, et päästeamet teavitab sellistest juhtudest selliselt, nagu oleme kokku leppinud, et käiakse näiteks majas ringi, karjutakse „välja-välja“ või lastakse sireeni, aga midagi sellist ei toimunud,“ sõnas ta ja lisas, et osa majast oli nii paksult gaasi täis, et oli raske hingata.

Ta rääkis, et tal oli aken lahti ja kella 9 paiku kuulis ta mingit susinat, kuid ei arvanud sellest esialgu midagi. „Kuna igapäevane müra on suur, siis jäi mulje, et suure veesurvega lihtsalt survestatakse mingeid torusid ja puhastatakse,“ ütles ta ja lisas, et mõni hetk hiljem helistas talle üks naaber ning ütles, et on gaasileke. „Esimene reaktsioon oli, et mida värki, pool tundi on see gaas susisenud. Võtsin asjad kaasa ja läksin õue, hoov oli inimesi täis.“