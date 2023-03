Vene laagrist naasnud Ukraina poiss: Ukraina toetamise eest peksti rauast kepiga

„Üht tüdrukut löödi selga, tal oli seal sinine triip. Normaalset sööki ei olnud, me jooksime normaalset sööki ostma. Me istusime saalis ja keegi hüüdis „Au Ukrainale!“ Keegi vastas: „Au kangelastele!“ Ja nad viidi minema. Ma ei tea, mis nendega tehti,“ rääkis poiss.

Poiss rääkis veel, et laagri töötajad valetasid lastele Hersoni vabastamise kohta Ukraina vägede poolt, ning ütlesid, et vanemad on neist lahti öelnud, mistõttu lubati nad viia Pihkva internaati, et venelased nad lapsendaksid. Poiss rääkis, et kui keegi vanematest helistas laagri direktorile ja küsis, miks lastele selliseid asju räägitakse, vastas viimane: „Niikuinii te neid kätte ei saa, neist saavad Venemaa lapsed.“