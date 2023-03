Räpina läheb üle piiri. Toidu, muusika ja lugude kaudu põimub kohalik eurooplastest sõprade eripäraga

Sündmustesari „Kolm silda üle piiri“ toob 2024. aastal osalejateni maitseelamused, muusika ja põnevad lood ühest Euroopa riigist, kus kantakse Tartuga samal ajal Euroopa kultuuripealinna tiitlit või kus Tartul on sõpruslinnad. Kultuurisillad Tartuga loob sündmustega talvel Norra, kevadel Austria, suvel Holland ja sügisel Island.

Toidusilla eesmärk on miksida erinevate köökide isikupäraseid roogasid uueks kogemuseks. Lugude kaudu tihendab projekt Eesti ja külalisriigi ajaloo- ja kultuurisuhteid ning jagab ühiseid tähelepanekuid ja huumorit.

Muusikasilla loob Eesti ja külalisriigi muusikute kooslus. Esinejad valmistavad ette džässirütmides kava, kus põimuvad kahe riigi muusikalised keeled ning rahvusvaheline hingus. Kultuuriõhtud on plaanitud väikeseks, isegi intiimseks, et luua mõnus õhkkond eri rahvusest osalejatele.

„Kogemus on näidanud, et väiksematel kokkusaamistel tekib osalejate vahel isiklik suhtlus,“ rääkis projekti kaasjuhi Tulvo Ilves. „Plaan on seada osalejate ülempiiriks sada inimest ning luua õhkkond, kus tulijail tekib uusi tuttavaid, kelle omavaheline kultuurisild jääb püsima ka pärast sündmuste sarja lõppu.“