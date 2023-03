Aigu om! Mets, muusika ja sõna liidavad kokku kaks kauget kultuuri – Eesti ja Jaapani

Aigu Om! on Rõuge vallas toimuv muusika- ja sõnasündmus, mille arvukaid ettevõtmisi ühendavateks väärtusteks on rikas pärimuskultuur, kohalikud inimesed ja lood ning unikaalne Võrumaa loodus.

Euroopa kultuuripealinna aastal on festivalil erifookuses kaks kauget, ent sarnast kultuuriruumi, kus on säilinud tihe side loodusega – Eesti ja Jaapan. Antsla ja Võru vallas kohtuvad kahe kultuuri tipptegijad, kelle tegevus ja looming on seotud metsaga. Külastajateni jõuavad kahe riigi kultuuripärlid metsakümblusest suitsusaunani.