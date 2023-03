Kunst tuleb mugavustsoonist välja: maanteele, järve äärde, lennuväljale, metsa taha… sinu juurde!

Mõiste „linn“ on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 raames oluliselt laienenud ning seda illustreerib ilmekalt kunstifestival „Linnast välja“. Nagu nimi vihjab, toob festivali kunsti linnast välja maale, publikule lähemale. Festivali tähtsündmuseks on plaanitud kunstitee avamine 2024. aasta suvel, kuid ettevalmistused käivad Tartu vallas juba praegu. Esimesed kunstiteosed peaksid valmima sellel kevadel.

Tartu on tuntud kui Eesti tänavakunsti pealinn. Linnas tegutsevad aktiivselt pika ja lühema ajalooga galeriid ja linlased on harjunud kunstisündmuste rohkusega. Kunstnikke on ka Tartu vallas tegutsenud alati, kuid kunstielu on vallas elavnema hakanud alles viimastel aastatel. Näiteks on aktiivse avalikkusele suunatud kunstiga esile tõusnud Tartumaa 2022 aasta külaks pärjatud Äksi alevik.

Äksist läbisõitjad on saanud juba mitmel hooajal nautida kohalike loodud maanteekunsti: Tiina Tambaumi ja Leo Hertmanni visuaalselt efektseid ja sotsiaalselt tundlikke valgusinstallatsioone ning nende interaktiivset, pidevalt uuenevat, erinevatele kaasaja probleemidele. Sealhulgas on keskonnaprobleemidele tähelepanu juhtivat Äksi kaubanduskeskus.

Maapiirkonnas publikut jagub

Installatsioone on käinud nautimas professionaalsed kunstnikud, kriitikud kui ka väliskülalised, aktsioonides aktiivselt osalevast kogukonnast rääkimata. Kaasaegse eesti kunsti säravamate autorite näituste maale toomisega on aga tähelepanu pälvinud Galerii No1, kus viimastel hooaegadel on esinenud näiteks Eesti kultuurkapitali aastapreemia laureaat, interdistsiplinaarsel väljal tegutsev Erik Alalooga, tunnustatud skulptor Eike Eplik, tipptasemel maalikunstnikud Karin Strohm, Enn Tegova, varalahkunud Eva Elise Oll jt.