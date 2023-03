Riisalo erivajadustega laste väärkohtlemisest Lille Kodus: järelevalve on vajalik, aga seda on võimatu teha iga päev

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse looga. „Seda eeskätt seetõttu, et nii haavatavad, kui on need lapsed, kes on kohtumääruse alusel teenusele suunatud, sest nad on enda või teiste tervisele ohtlikud – nad on hooldajate mõjuvõimu all ja sellises olukorras on täiesti lubamatu, et midagi sellist juhtuda saab,“ sõnas ta.