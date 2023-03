Enam kui neli miljonit korda vaadatud piltidel kujutatakse Trumpi NYPD politseinike peale karjumas ja nende vahel rabelemas. Teistel fotodel on Trumpil õnnestunud end vabaks murda ja pageda, samal ajal kui tema abikaasa ja poeg mässumeelselt hõiguvad, vahendab New York Post.

Mitmed kasutajad jagasid AI loodud pilte Twitteris, uskudes, et need on reaalsed ülesvõtted. Pildid postitas algselt uurimisrühma Bellingcat asutaja Eliot Higgins, kes ütles, et need on loodud tehisintellektiprogramm Midjourney abil.